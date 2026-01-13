«Плата взымалась по максимальным тарифам». Прокуратура установила нарушения по ценам в частных медцентрах в Беларуси

В Беларуси зафиксированы факты завышения цен в частных медицинских центрах. Подробнее рассказали в службе информации прокуратуры Гомельской области.
Так, сотрудники прокуратуры и МАРТ во время проверки установили нарушения законодательства в сфере цен при оказании платных медуслуг врачами-специалистами частных медицинских центров.
Напомним, в Беларуси Минздрав и МАРТ приняли постановление о предельных максимальных тарифах на платные медуслуги по приемам (консультациям) врачей-специалистов, вступившее в силу 1 февраля 2025-го. Документ определил тарифы на медуслуги, исходя из вида приема — первичный, повторный или консультация, а также квалификации специалиста. В частности, стоимость первичного приема составляет от 35 до 57 рублей, повторного — от 21 до 32 рублей, консультации — от 42 до 85 рублей.
А проверка показала, что несмотря на то, что медцентры проводили все виды приемов по утвержденному прейскуранту цен, с граждан брали плату по предельным максимальным тарифам, как за осуществление консультации.
Например, в двух медцентрах брали плату 28,65 рубля за осуществление «динамического наблюдения в период временной нетрудоспособности», оказавшуюся больше тарифа повторных приемов врачей второй — высшей категории.
Еще в одном частном медцентре брали плату за выписку повторного рецепта и оформление меддокументации. А например, в Светлогорском районе индивидуальный предприниматель, который оказывал медуслуги по лечению алкогольной и наркотической зависимости, на свои услуги применял с 1 января 2005-го тарифы в неденоминированных рублях. Еще нашли нарушения в плане формирования тарифов на медуслуги, в Гомеле, Буда-Кошелевском, Жлобинском и Речицком районах.
— По итогам проверки вынесены восемь предписаний, по результатам рассмотрения которых тарифы установлены в соответствии с нормами законодательства, — прокомментировали в прокуратуре.
Еще в Бресте прокуратура проводит проверку из-за видео катания детей на тюбинге.