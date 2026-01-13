«Плата взымалась по максимальным тарифам». Прокуратура установила нарушения по ценам в частных медцентрах в Беларуси

Напомним, в Беларуси Минздрав и МАРТ приняли постановление о предельных максимальных тарифах на платные медуслуги по приемам (консультациям) врачей-специалистов, вступившее в силу 1 февраля 2025-го. Документ определил тарифы на медуслуги, исходя из вида приема — первичный, повторный или консультация, а также квалификации специалиста. В частности, стоимость первичного приема составляет от 35 до 57 рублей, повторного — от 21 до 32 рублей, консультации — от 42 до 85 рублей.