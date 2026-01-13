Пропагандирует «враждебные смыслы»: адвокат требует закрыть ресторан украинской кухни в центре Челябинска

Челябинский адвокат Игорь Липатников обратился к губернатору региона с требованием закрыть ресторан украинской кухни, находящийся в центральной части города. По данным ЕАН, адвокат утверждает, что заведение нарушает государственную политику и способствует распространению идей, которые он называет враждебными.
В письме к губернатору Липатников отметил, что начиная с февраля 2022 года сотрудники госучреждений регулярно проходят мимо ресторана, не реагируя на его оформление и концепцию. Согласно заявлению адвоката, яркая вывеска заведения имеет символическое значение и выражает концепции, которые, по его мнению, неприемлемы в нынешних обстоятельствах.
Особое внимание в послании уделяется местоположению ресторана. Летняя терраса расположена на улице Коммуны, неподалеку от мемориала Вечного огня, и, согласно утверждениям автора письма, хорошо заметна из окон правительственного здания области.
Кроме того, Липатников указывает, что в оформлении ресторана используются, изображения украинских казаков, женщин и юношей в традиционных одеждах, что, по его мнению, создает устойчивые позитивные ассоциации среди населения.
Адвокат также подчеркивает присутствие в меню ресторанов традиционных украинских блюд и напитков, которые усиливают эффект от визуальной рекламы и закрепляют положительный образ Украины в сознании людей.
Ранее Липатников уже отправлял аналогичные запросы различным органам власти, включая региональную администрацию и прокуратуру, а также лично президенту России. На данный момент официальные лица региона, муниципалитета и представители самого ресторана не дали никаких комментариев относительно данной ситуации. Юрист подчеркнул, что продолжит прилагать усилия для привлечения внимания властей и добиваться однозначной оценки деятельности ресторана, рассматриваемого им как неуместный объект городской инфраструктуры.