На учебу и службу в ФСБ зовут жителей Ростовской области

Претендовать на должность могут граждане Российской Федерации или лица, имеющие вид на жительство. Обязательными условиями являются отсутствие судимости как у самого кандидата, так и у его близких родственников, а также успешное прохождение комплексной проверки.
Она включает в себя медицинское освидетельствование, оценку профессиональной пригодности, уровня физической подготовки и образования.
Ведомство предлагает кандидатам комплексный социальный пакет. Денежное довольствие составляет от 40 тысяч рублей в месяц, а с учётом различных надбавок может достигать 90 тысяч рублей.
Контрактникам гарантирован ежегодный отпуск продолжительностью от 30 до 75 суток. Вопросы жилья решаются через предоставление служебного жилья, выплату компенсации за его аренду или участие в программе военной ипотеки.
Также государство обеспечивает бесплатное медицинское обслуживание, вещевое и санаторно-курортное обеспечение. У сотрудников есть возможность бесплатно получить первое высшее образование. Данный набор направлен на усиление кадрового состава пограничных подразделений ФСБ в регионе.