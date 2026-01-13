Подрядчик завершит реконструкцию омского Музея городского быта к лету

Градоначальник отметил, что в музее уже установили современную систему отопления, заменили электрооборудование и смонтировали пожарную сигнализацию. Модернизировали и системы водоснабжения и канализации, отремонтированы два санузла — с учетом потребностей маломобильных граждан.