Подрядчик завершит реконструкцию омского Музея городского быта к лету

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о текущей масштабной реконструкции Музея городского быта. Он уточнил, что завершить ее планируется к лету.
Напомним, музей находится в историческом здании на улице Театральная, 7.
Градоначальник отметил, что в музее уже установили современную систему отопления, заменили электрооборудование и смонтировали пожарную сигнализацию. Модернизировали и системы водоснабжения и канализации, отремонтированы два санузла — с учетом потребностей маломобильных граждан.
В выставочных залах подрядчик работ обновил потолки и стены. Сейчас ведется замена окон, новые рамы выполнены из дерева для сохранения исторического облика здания.
«Завершить все строительные работы планируется к лету. После этого начнется создание экспозиций. В рамках новой концепции развития музей получит название “Музей семейных историй имени В. И. Селюка”, — уточнил Шелест.
Основателем и руководителем музея городского быта был как раз краевед и глава Общества коренных омичей Владимир Селюк, он умер в 2023 году.
