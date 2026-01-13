Ричмонд
В одном из округов Прикамья отменят Крещенские купания

Массовые купания традиционно проходят в ночь на 19 января.

Источник: Комсомольская правда

На территории Пермского края в ночь с 18 на 19 января проводят традиционные купания в связи с православным праздником Крещение Господне. Свое решение об их проведении озвучила администрация Кизеловского муниципального округа.

Официальным местом ежегодного Крещенского купания на территории округа является пруд спорткомплекса «Иванов лог». В связи со сложившимися погодными условиями, толщина и состояние льда не соответствуют требованиям безопасности.

«Таким образом, в этом году проведение Крещенского купания в открытых водоемах на территории округа не планируются», — сообщили окружные власти.

Крещенские купания не являются церковным обрядом. Окунание в прорубь проводят в ночь на Крещение Господне для самоочищения и духовного обновления.