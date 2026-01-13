С начала года пенсии 1 млн жителей Ростовской области проиндексировали на 7,6%

C января 2026 года в Ростовской области на 7,6% проиндексировали страховые пенсии. Обновленные выплаты будут получать более 1 млн человек, сообщает региональное отделение СФР.
Индексация индивидуальна и зависит от размера получаемой выплаты. Она актуальна как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. Средняя сумма надбавки — 1709 рублей.
Для пенсионеров, которые продолжают трудиться, действует особый порядок. Повышение применяется не к сумме выплаты, а к установленному размеру пенсии с учетом индексации за периоды трудовой деятельности. Такой подход позволяет оформить более существенную прибавку.
Если инфляция по итогам 2025 года окажется выше утвержденного коэффициента индексации, могут дополнительно повысить размер пенсий.
