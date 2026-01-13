Волгоградских водителей просят воздержаться от поездок в опасных условиях

В Волгоградской области сложные погодные условия уже привели к росту аварийности, и водителей предупредили об опасности поездок на дальние расстояния. Обстановка на трассах осложняется метелью, гололедом, ограниченной видимостью. Госавтоинспекция выдала предупреждение и телефоны для вызова помощи.
— Выбирайте безопасную скорость, позволяющую обеспечить контроль над транспортным средством. Увеличивайте дистанцию и боковой интервал между автомобилями. А также откажитесь от частых перестроений, обгонов и других резких маневров, — убедительно просят автолюбителей.
Внимательно смотрите прогноз и действуйте по ситуации: не стоит отправляться в поездку в сильный снегопад, туман или ледяной дождь. В случае, если вы попали в трудную ситуацию на дороге, вызывайте на помощь экипаж ДПС. Звонить нужно по номеру 02 или 112.