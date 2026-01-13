Волгоградских водителей просят воздержаться от поездок в опасных условиях

Внимательно смотрите прогноз и действуйте по ситуации: не стоит отправляться в поездку в сильный снегопад, туман или ледяной дождь. В случае, если вы попали в трудную ситуацию на дороге, вызывайте на помощь экипаж ДПС. Звонить нужно по номеру 02 или 112.