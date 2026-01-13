В Госдуме предложили ввести соцподдержку для самозанятых

Парламентарии отмечают, что в настоящее время многие физические лица, применяющие указанный налоговый режим, ведут социально-ориентированную деятельность, но лишены возможности доступа к специальным мерам поддержки, в том числе в виде грантов, компенсаций затрат, участия в тематических акселераторах.