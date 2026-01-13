В Госдуме предложили ввести соцподдержку для самозанятых

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с заместителем руководителя фракции Александром Деминым предложили ввести соцподдержку для самозанятых.
Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Полагаем целесообразным внести изменения в закон № 209-ФЗ, предусматривающие распространение на самозанятых право получения статуса социальных и доступа к специализированным мерам поддержки», — сказано в документе.
Авторы инициативы подчеркивают, что законодательством не предусмотрено, что самозанятые могут претендовать на отдельный вид поддержки, предусмотренный для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства.
Парламентарии отмечают, что в настоящее время многие физические лица, применяющие указанный налоговый режим, ведут социально-ориентированную деятельность, но лишены возможности доступа к специальным мерам поддержки, в том числе в виде грантов, компенсаций затрат, участия в тематических акселераторах.