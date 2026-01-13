Ричмонд
СК начал проверку после «стриптиза Санта-Клаусов» на детском шоу на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв — РИА Новости. В Нижнем Тагиле следователи начали проверку после откровенного танца на предновогоднем шоу, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка СК России по Свердловской области.

Источник: Соцсети

«Пока кратко, что проводится проверка», — сказал собеседник агентства.

СМИ, которые окрестили танец стриптизом, пишут, что шоу было семейным, а в зале присутствовали дети от четырех до десяти лет. Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, во время номера танцовщицы в костюмах Санта-Клаусов и черных чулках задирали юбки, крутили бедрами и показывали нижнее белье.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила, концертный номер прошел в городском Дворце детского и юношеского творчества.

«Зал городского Дворца детского и юношеского творчества был сдан в аренду на коммерческой основе танцевальной студии MDT для проведения мероприятия. Договор на возмездное оказание услуг заключен ГДДЮТ со студией танца MDT для проведения отчетного концерта детского коллектива. Договор заключен на аренду зала 21 декабря с 11:00 до 14:00», — рассказали там.

В мэрии отметили, что управление образования и руководство Дворца не имело отношения к смысловому наполнению частного мероприятия, а билеты распространяли организаторы. В отношении руководства учреждения сейчас проводят проверку.