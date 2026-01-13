Ричмонд
Израиль открыл огонь по испанским миротворцам ООН в Ливане, пишут СМИ

МАДРИД, 13 янв — РИА Новости. Израильские танки открыли огонь по патрулю испанских миротворцев, расположенных в южном Ливане в рамках миссии Временных сил ООН, пострадавших нет, сообщила газета El Pais со ссылкой на генеральный штаб обороны королевства.

Источник: Reuters

«Танки Армии обороны Израиля в понедельник (12 января — ред.) открыли огонь по патрулю испанских “голубых касок”, размещённых на юге Ливана в составе миссии ООН UNIFIL, пострадавших нет», — говорится в публикации.

По информации издания, инцидент произошёл в зоне ответственности испанского батальона. Три танка еврейского государства заняли позиции к северу от буферной зоны. Когда испанский патруль выдвинулся для наблюдения за их передвижением в районе населённого пункта Эль-Хиям, боевые машины израильской армии произвели три выстрела. Снаряды разорвались на расстоянии от 150 до 380 метров от испанских военнослужащих.

Миротворцы не пострадали и отошли в безопасный район, после чего израильская бронетехника вернулась на исходные позиции.

Отмечается, что в составе миссии ООН несут службу более 600 испанских военнослужащих, которые действуют в координации как с ливанскими вооружёнными силами, так и с израильской стороной. Генштаб королевства заявил, что любые враждебные действия в отношении миротворцев представляют собой серьёзное нарушение резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и создают угрозу их безопасности.

