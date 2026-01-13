Израиль открыл огонь по испанским миротворцам ООН в Ливане, пишут СМИ

По информации издания, инцидент произошёл в зоне ответственности испанского батальона. Три танка еврейского государства заняли позиции к северу от буферной зоны. Когда испанский патруль выдвинулся для наблюдения за их передвижением в районе населённого пункта Эль-Хиям, боевые машины израильской армии произвели три выстрела. Снаряды разорвались на расстоянии от 150 до 380 метров от испанских военнослужащих.