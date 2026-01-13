Ставка по семейной ипотеке станет дифференцированной, заявил Аксаков

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Ставка по семейной ипотеке в России станет дифференцированной, она будет зависеть от количества детей в семье, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Сегодня независимо от количества детей, которые рождаются в семье, они получают льготную ипотеку под 6%, и в этом плане особых стимулов повышения рождаемости нет. Поэтому предлагается увязать процентные ставки с количеством рождаемых детей в семье», — сообщил Аксаков телеканалу «Россия 24».
«Если родился первый ребенок — 10% — такая цифра обсуждается, если родился второй ребенок, то 6%, если родился третий ребенок, то 4%, и эти проценты будут снижаться по мере снижения ключевой ставки», — уточнил депутат.
Кроме того, семьи будут получать дополнительные стимулы для рождения детей, отметил депутат.
«В частности, речь идет о кредитных каникулах до полутора лет для семей с большим количеством детей, а также определенных льготах при кредитовании или получении финансовых услуг», — заключил Аксаков.