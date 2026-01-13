На Башкирию обрушится ветер 20 м/с

МЧС по Башкирии предупреждает жителей республики о неблагоприятных погодных условиях. На юге региона в ближайшие 24 часа ожидаются шквалистый ветер и понижение температуры.
По прогнозам синоптиков, погода в республике будет преимущественно облачной с периодами прояснений. Ночью в некоторых районах пройдет небольшой снег, днем осадков практически не ожидается. Ветер восточный, его скорость составит 7−12 метров в секунду, а на юге порывы могут достигать 15−20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до −12,-17 градусов, а в ясную погоду похолодает до −21,-26. Днем потеплеет до −8,-13, но на востоке региона будет холоднее — от −15 до −20 градусов.
Ночью и в утренние часы на отдельных участках автомобильных дорог видимость может ухудшиться из-за дымки и снега до 2−4 километров.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.