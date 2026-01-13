На Башкирию обрушится ветер 20 м/с

По прогнозам синоптиков, погода в республике будет преимущественно облачной с периодами прояснений. Ночью в некоторых районах пройдет небольшой снег, днем осадков практически не ожидается. Ветер восточный, его скорость составит 7−12 метров в секунду, а на юге порывы могут достигать 15−20 метров в секунду.