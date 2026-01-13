Три российских кошки стали лучшими в мире среди выставочных животных

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Три породистые кошки из России признаны лучшими в мире среди выставочных животных старшего возраста.
Согласно опубликованному на сайте Всемирной федерации кошек рейтингу за прошедший год, представительницы из России заняли первые три строки в классе ветеранов, к которому традиционно относят животных старше восьми лет. Речь идет о курильском бобтейле, «сибирячке» и «британке».
В том же рейтинге, только в классе домашних животных, две беспородные кошки из России с комфортом расположились на первых двух местах. Столько же представлено в той же категории в предварительном рейтинге за 2026 год.
Накануне «абиссинец» из России возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек за 2025 год, обойдя всех конкурентов среди взрослых животных.
Федерация была создана в Рио-де-Жанейро в 1988 году как международное объединение фелинологических клубов. В настоящее время штаб-квартира организации находится в Эссене (Германия), в ее состав входят более 540 клубов из разных стран.