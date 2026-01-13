Ричмонд
Крещенские купания в Иркутске пройдут 19 января на заливе Якоби

Это единственное разрешенное место в областном центре.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Крещенские купания в Иркутске пройдут 19 января на заливе Якоби. Это единственное разрешенное место в областном центре. Его можно посетить после освящения, ориентировочно после 11:30 и до полуночи.

— На месте будут отдельные проруби для купания и забора воды, которую можно пить, — уточнили в пресс-службе городской администрации.

В ночь на 20 января запланирована засыпка. Также на заливе будут установлены мужские и женские раздевалки в виде палаток, дополнительные туалеты и мусорные контейнеры.

После торжественной службы в храме Святого благоверного князя Александра Невского, в 11 часов дня начнется благословенный крестный ход к освященной иордани. Толщина льда, укрывающего воды сейчас составляет 51 сантиметр.

Ранее КП-Иркутск сообщала, как правильно одеваться на крещенские купания.