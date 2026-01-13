Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим повышенной готовности введут в Приангарье на празднование Крещения

Меры будут действовать с 18 по 20 января.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 13 января. В Иркутской области с 18 по 20 января 2026 года вводится режим повышенной готовности в связи с празднованием Крещения. Решение озвучил губернатор региона Игорь Кобзев на совещании с правительством.

Глава области отметил, что, согласно прогнозам синоптиков, праздник пройдет в условиях сильных морозов. Основная задача — не допустить чрезвычайных происшествий на местах крещенских купаний и на других территориях. Кобзев поручил обеспечить безаварийную работу всех служб жизнеобеспечения, включая коммунальные и энергетические компании, дорожные и противопожарные подразделения.

Напомним, что на заливе Якоби в Иркутске строят иордань, где жители смогут окунуться в прорубь. Подготовка началась 3 января, работы ведут сотрудники храма Александра Невского.