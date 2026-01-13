Режим повышенной готовности введут в Приангарье на празднование Крещения

Глава области отметил, что, согласно прогнозам синоптиков, праздник пройдет в условиях сильных морозов. Основная задача — не допустить чрезвычайных происшествий на местах крещенских купаний и на других территориях. Кобзев поручил обеспечить безаварийную работу всех служб жизнеобеспечения, включая коммунальные и энергетические компании, дорожные и противопожарные подразделения.