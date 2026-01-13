В Минске нарушения в школьном питании выявлены при прокурорской проверке

В Минске во время прокурорской проверки были выявлены нарушения в школьном питании, сообщили в службе информации прокуратуры.
Так, во время проверки со стороны прокуратуры и Центра гигиены и эпидемиологии в учреждениях общего среднего образования Заводского района Минска нашли нарушения в организации питания детей.
При порционировании блюд работники столовой не соблюдали правила личной гигиены, не всегда своевременно заменялось санитарно-техническое и торгово-технологическое оборудование. Установили также факты нарушения порядка приготовления блюд, что устанавливают технологические карты. Также ненадлежащим образом проводилась оценка качества блюд бракеражной комиссией.
В одной из школ варено-копченые колбасы хранились небезопасным образом. Их по результатам проверки изъяли из обращения и вернули изготовителю.
Кроме того, в некоторых школах были нарушены требования к содержанию помещений и санитарно-технического оборудования в чистоте, мытью посуды, хранению продукции.
После проверки предписание вынесли директору Комбината школьного питания Минска об устранении нарушений требований санэпид законодательства. Выявленные нарушения устранили, штрафы получили два человека, к материальной и дисциплинарной ответственности привлекли еще троих работников, допустивших нарушения.
