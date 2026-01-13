Ричмонд
В Минске нарушения в школьном питании выявлены при прокурорской проверке

Прокуратура Минска нашла нарушения в школьном питании.

Источник: Комсомольская правда

В Минске во время прокурорской проверки были выявлены нарушения в школьном питании, сообщили в службе информации прокуратуры.

Так, во время проверки со стороны прокуратуры и Центра гигиены и эпидемиологии в учреждениях общего среднего образования Заводского района Минска нашли нарушения в организации питания детей.

При порционировании блюд работники столовой не соблюдали правила личной гигиены, не всегда своевременно заменялось санитарно-техническое и торгово-технологическое оборудование. Установили также факты нарушения порядка приготовления блюд, что устанавливают технологические карты. Также ненадлежащим образом проводилась оценка качества блюд бракеражной комиссией.

В одной из школ варено-копченые колбасы хранились небезопасным образом. Их по результатам проверки изъяли из обращения и вернули изготовителю.

Кроме того, в некоторых школах были нарушены требования к содержанию помещений и санитарно-технического оборудования в чистоте, мытью посуды, хранению продукции.

После проверки предписание вынесли директору Комбината школьного питания Минска об устранении нарушений требований санэпид законодательства. Выявленные нарушения устранили, штрафы получили два человека, к материальной и дисциплинарной ответственности привлекли еще троих работников, допустивших нарушения.

Еще прокуратура установила нарушения по ценам в частных медцентрах в Беларуси: «Плата взымалась по максимальным тарифам».

А в Бресте прокуратура проводит проверку из-за видео катания детей на тюбинге.