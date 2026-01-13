Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за шторма

«До конца дня 13 января, 14 и 15 января 2026 года в Крыму ожидается снег, мокрый снег, в южных, восточных районах и в горах сильные осадки. Отложения мокрого снега, на дорогах гололедица. На предприятии действует режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.