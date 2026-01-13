Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за шторма

«До конца дня 13 января, 14 и 15 января 2026 года в Крыму ожидается снег, мокрый снег, в южных, восточных районах и в горах сильные осадки. Отложения мокрого снега, на дорогах гололедица. На предприятии действует режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.
На предприятии отметили, что в связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях сформированы дополнительные восстановительные бригады.
В ближайшие три дня в Крыму ожидаются обильные снегопады, отложение мокрого снега и гололедица. МЧС предупреждает о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, нарушений транспортного сообщения, затруднении движения автомобилей, особенно на участках горных перевалов.
Во вторник без света из-за аварий остались около 40 улиц и переулков в Симферополе, а также частично обесточены Алушта, Малый Маяк, Партенит, Бондаренково, Утес, Кипарисное, Пушкино.