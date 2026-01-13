Иностранцы смогут проще получить разрешение на постоянное проживание в Беларуси

В Беларуси для некоторых иностранцев упрощается процедура получения разрешения на постоянное проживание в стране, пишет БелТА.
В республике подготовлен законопроект, предлагающий изменения в вопросы государственной дактилоскопической регистрации.
По словам члена Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Михаила Оксенюка, документ предлагает упростить получение разрешения на постоянное проживание в Беларуси для высококвалифицированных работников-иностранцев.
В частности, для иностранцев и лиц без гражданства, которые являются высококвалифицированными работниками, предлагают отменить требование о трехлетнем сроке непрерывного проживания в Беларуси для получения разрешения на постоянное проживание.
