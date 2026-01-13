Ричмонд
Иностранцы смогут проще получить разрешение на постоянное проживание в Беларуси

В Беларуси хотят упростить получение разрешения на постоянное проживание для иностранцев.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси для некоторых иностранцев упрощается процедура получения разрешения на постоянное проживание в стране, пишет БелТА.

В республике подготовлен законопроект, предлагающий изменения в вопросы государственной дактилоскопической регистрации.

По словам члена Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Михаила Оксенюка, документ предлагает упростить получение разрешения на постоянное проживание в Беларуси для высококвалифицированных работников-иностранцев.

В частности, для иностранцев и лиц без гражданства, которые являются высококвалифицированными работниками, предлагают отменить требование о трехлетнем сроке непрерывного проживания в Беларуси для получения разрешения на постоянное проживание.

Ранее мы писали, что число трудовых мигрантов в Беларуси выросло с 21 до 32 тысяч за 2025 год.

Но еще глава МВД предупредил мигрантов в Беларуси, что будет с ними после второго нарушения закона.

Еще в Минске нарушения в школьном питании выявлены при прокурорской проверке.