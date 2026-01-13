Куренков отметил высокий профессионализм СМИ при освещении ЧС

«У МЧС России сложились многолетние традиции работы со средствами массовой информации. Это уже не просто плодотворное сотрудничество, а доверительное партнерство и настоящая дружба. Вы с нами во всех, даже сложных, ситуациях и ЧП. В своих статьях, интервью, теле- и радиопрограммах вы рассказываете не только о пожарах и чрезвычайных ситуациях, но и о настоящих героях на службе МЧС России. Делаете это всегда интересно, честно и убедительно», — говорится в поздравлении Куренкова в мессенджере Мах.