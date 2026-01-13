Ричмонд
Куренков отметил высокий профессионализм СМИ при освещении ЧС

Глава МЧС Куренков отметил профессионализм и оперативную работу СМИ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков поздравил журналистов с Днем российской печати, отметив их высокий профессионализм, оперативность в работе и доверительное партнерство.

«У МЧС России сложились многолетние традиции работы со средствами массовой информации. Это уже не просто плодотворное сотрудничество, а доверительное партнерство и настоящая дружба. Вы с нами во всех, даже сложных, ситуациях и ЧП. В своих статьях, интервью, теле- и радиопрограммах вы рассказываете не только о пожарах и чрезвычайных ситуациях, но и о настоящих героях на службе МЧС России. Делаете это всегда интересно, честно и убедительно», — говорится в поздравлении Куренкова в мессенджере Мах.

Министр поблагодарил журналистов за их высокий профессионализм, оперативность и внимание к деталям в работе. «Уверен, мы и дальше будем укреплять наше сотрудничество. Впереди новые важные темы, интересные сюжеты, поводы для гордости. Желаю вам успехов, крепкого здоровья и новых профессиональных достижений», — заключил Куренков.