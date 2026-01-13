Ричмонд
«Наехал на кочку и ударился головой о землю». Школьник попал в больницу после катания на тюбинге под Барановичами

СК показал видео из Барановичей, где ребенок получил травму головы на тюбинге.

Источник: Комсомольская правда

В Барановичском районе ребенок получил травмы во время катания на тюбинге. Подробности рассказали в Следственном комитете.

Несчастный случай произошел 12 января вблизи лесопосадки рядом с деревней Новая Мышь, что под Барановичами. В тот день 10-летний мальчик на тюбинге катался с горки. Во время одного из спусков мальчик налетел на кочку, выпал с тюбинга и ударился головой о землю.

— На данный момент ребенок находится в больнице, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Угрозы для жизни нет, — прокомментировали в пресс-службе.

После ЧП на место выбывали сотрудники следственно-оперативной группы. Проводится проверка.

Так же и в Бресте прокуратура проводит проверку из-за видео катания детей на тюбинге.

Тем временем МЧС закроет ряд горок в Минске.

Ранее Минздрав сказал, из-за чего бьют тревогу белорусские травматологи.