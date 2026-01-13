«Наехал на кочку и ударился головой о землю». Школьник попал в больницу после катания на тюбинге под Барановичами

В Барановичском районе ребенок получил травмы во время катания на тюбинге. Подробности рассказали в Следственном комитете.
Несчастный случай произошел 12 января вблизи лесопосадки рядом с деревней Новая Мышь, что под Барановичами. В тот день 10-летний мальчик на тюбинге катался с горки. Во время одного из спусков мальчик налетел на кочку, выпал с тюбинга и ударился головой о землю.
— На данный момент ребенок находится в больнице, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Угрозы для жизни нет, — прокомментировали в пресс-службе.
После ЧП на место выбывали сотрудники следственно-оперативной группы. Проводится проверка.
Так же и в Бресте прокуратура проводит проверку из-за видео катания детей на тюбинге.
Тем временем МЧС закроет ряд горок в Минске.
