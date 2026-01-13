«Наехал на кочку и ударился головой о землю». Школьник попал в больницу после катания на тюбинге под Барановичами

Несчастный случай произошел 12 января вблизи лесопосадки рядом с деревней Новая Мышь, что под Барановичами. В тот день 10-летний мальчик на тюбинге катался с горки. Во время одного из спусков мальчик налетел на кочку, выпал с тюбинга и ударился головой о землю.