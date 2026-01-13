Ричмонд
Двух погибших на СВО бойцов из одного района Омской области похоронили в один день

Непоправимое горе пришло в Одесский район, потерявший сразу двух мужчин — они погибли в бою с украинскими нацистами.

Источник: Комсомольская правда

Печальная новость пришла из Одесского района. Местная газета «Пламя всегда с вами» опубликовала сообщение о двух погибших на СВО бойцах, проживавших в селах Благодаровка и Желанное. С погибшими воинами простились в один день.

«Печальные вести пришли в Одесский район… При выполнении задач специальной военной операции погибло два наших земляка — Петр Новиков и Петр Фареник. Прощание с Новиком Петром Александровичем состоится 12 января в 14.00 на мемориале в селе Благодаровке. Прощание с прапорщиком Фареником Петром Викторовичем состоится 12 января в 11.00 часов на мемориальном комплексе в селе Желанном», — говорится в некрологе издания, размещенном в паблике "Одноклассники.

Фото: страница газеты «Пламя всегда с вами» ok.ru/profile/573754117017.

В сообщении отсутствовала информация о возрасте и роде занятий, которыми до проведения СВО занимались погибшие жители Одесского района. Однако, судя по опубликованным фотографиям, можно предположить, что Петр Фареник был опытным бойцом, а Петр Новиков был еще совсем молодым мужчиной — в одном из комментариев, односельчанка выразила соболезнование его маме, жене и детям.

Редакция «КП в Омске» выражает глубокие соболезнование родным и близким погибших героев.