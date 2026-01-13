Ричмонд
Реконструкцию Качугской развязки начали на въезде в Иркутск

Реализацию масштабного проекта планируют завершить в 2027 году.

Источник: правительство Иркутской области

IrkutskMedia, 13 января. В Иркутске специалисты приступили к реконструкции транспортной развязки в месте слияния Качугского и Александровского трактов. Работы ведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Напомним, что провести реконструкцию поручил губернатор Игорь Кобзев во время послания Законодательному собранию о состоянии дел в регионе.

Как сообщает пресс-служба правительства области, в настоящее время на стройобъекте ведется отсыпка земполотна для дальнейшего устройства двух объездных дорог. По этим дорогам организуют проезд транспорта в период реконструкции развязки. Одна двухполосная дорога будет проходить по Лучевому переулку (вести из Иркутска на Качугский тракт), другая дорога с четырьмя полосами движения соединит столицу Приангарья, Качугский и Александровский тракты. Обе дороги заасфальтируют, также на них устроят освещение.

Кроме того, на объекте специалисты приступили к демонтажу конструкции ранее существовавшего путепровода и его подходов, также начата подготовка к укладке водопропускной трубы.

«Качугская развязка — один из наиболее загруженных транспортных объектов Иркутска. В сутки там проезжают до 20 тысяч автомобилей. Реконструкция развязки позволит повысить пропускную способность автодорог, повысить безопасность движения, улучшить логистику. Изменения коснутся тысяч жителей Иркутска и Иркутского района и гостей Иркутской области», — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов, работы ведутся высокими темпами. Специалисты трудились все новогодние праздники. Подготовку к строительству с учетом устройства временных объездных дорог, демонтажа путепровода и укладки трубы намерены к лету. После начнется строительство самой развязки.

Добавим, что проект реконструкции включает строительство современной двухуровневой кольцевой развязки с выделением прямого направления: на выезде на Качугский тракт сделают путепровод. Под ним — транспортное кольцо с выездами на остальные направления. На объекте обустроят освещение, системы водоотвода, локальные очистные сооружения и пешеходные тротуары.

Общая стоимость реконструкции Качугской развязки составит 5,1 млрд рублей. Она рассчитана на 20-ти летнюю перспективу, с пропускной способностью до 50 тысяч автомобилей в сутки. Завершить строительно-монтажные работы планируется в 2027 году.