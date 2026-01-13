Реконструкцию Качугской развязки начали на въезде в Иркутск

Как сообщает пресс-служба правительства области, в настоящее время на стройобъекте ведется отсыпка земполотна для дальнейшего устройства двух объездных дорог. По этим дорогам организуют проезд транспорта в период реконструкции развязки. Одна двухполосная дорога будет проходить по Лучевому переулку (вести из Иркутска на Качугский тракт), другая дорога с четырьмя полосами движения соединит столицу Приангарья, Качугский и Александровский тракты. Обе дороги заасфальтируют, также на них устроят освещение.