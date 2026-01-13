«Авангард» сыграет в Омске матч против Уфы в стиле игры «Марио»

Во вторник, 13 января, «Авангард» на своем льду сыграет матч чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева». Игру проведут на сей раз в концепции компьютерной игры, классики 90-х — «Марио».
Матч покажут в телеэфире «Матч ТВ» и «12-й канал».
«Ястребы» сейчас находятся на пятом месте в сводной таблице КХЛ, их соперник в этой же таблице — на 15-м. В случае победы омская команда может обогнать «Ак Барс», но для этого сами казанцы должны проиграть дома «Нефтехимику».
Дополнительная интрига это то, как проявит себя в уфимской команде сегодня звездный форвард Евгений Кузнецов, недавно перешедший сюда из «Металлурга». Известно, что он много играл в НХЛ, но вот в прошлом сезоне у него не задалось в СКА, а в нынешнем он не сразу нашел себе команду, в итоге им стал «Металлург». Но в декабре-январе он перестал попадать в состав «сталеваров», в итоге решил сам покинуть их стан, чтобы иметь игровую практику.
Соперники провели в чемпионатах СССР, МХЛ, суперлиги и КХЛ 168 игр. «Авангард» в них побеждал 76 раз, «Салават Юлаев» добивался успеха в 75 встречах. 17 игр завершились вничью. Соотношение забитых и пропущенных шайб 453:470 в пользу уфимцев.
Оба матча текущего сезона выиграл «Авангард» — со счетом 3:2 в овертайме в Омске и 5:2 в Уфе.
Расклад у букмекеров на этот матч такой: на победу «ястребов» в основное время коэффициент 1,63, на такую же победу уфимских «бунтарей» это 4,87. Ничья в основное время это 4,60. На успех «Авангарда» в каком-либо раскладе коэффициент 1,35. То, что обе команды забьют, оценивают с цифрой в 1,13.
Ранее мы сообщали, что возник вопрос, кто будет комментировать данную игру на «12-м канале», из-за скандала с комментатором Максимом Гречанином.