В Самарской области заболеваемость ОРВИ и гриппом превышает эпидпорог

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ уменьшилась на 12,2% (на 1209 случаев). Тогда было выявлено 9935 заболевших, а показатель на 10 тысяч населения составлял 31,8. При этом сейчас показатель на 10 тысяч населения — 27,9, это выше эпидпорога на 3,3%.