В Самарской области заболеваемость ОРВИ и гриппом превышает эпидпорог

За неделю, с 5 по 11 января, в Самарской области снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. По данным на вторую неделю 2026 года, в регионе заболели 8726 человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Самарской области.
«Эпидемический порог превышен в возрастной группе 15 лет и старше на 71,1%, а снижен в группах: 0−2 года (на 64,8%), 3−6 лет (на 55,2%), 7−14 лет (на 58,1%)», — рассказали в пресс-службе.
По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ уменьшилась на 12,2% (на 1209 случаев). Тогда было выявлено 9935 заболевших, а показатель на 10 тысяч населения составлял 31,8. При этом сейчас показатель на 10 тысяч населения — 27,9, это выше эпидпорога на 3,3%.
Согласно результатам лабораторного мониторинга, в Самарской области циркулируют вирус гриппа A (H3N2), который называется «гонконгский грипп», парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы, COVID-19.