В Беларуси запретили продавать несколько видов российского варенья и джема

Как уточнили в Госстандарте, речь идет о продукции ООО «АДЕЛЬДАН» из российского Павловского Посада.
Так, в список попали клубничный, вишневый и абрикосовый джемы. В них обнаружили незаявленную в маркировке и недопустимую для джема с высоким содержанием сахара пищевую добавку консерванта сорбиновой кислоты (Е200), а также синтетические красители азорубин (Е122) и понсо 4R (Е124). При этом нет предупреждения о содержании красителя, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей, как и информации о специальных способах обработки пищевой продукции.
Под запрет по тем же причинам попало варенье черносмородиновое, вишневое и персиковое этого же производителя.
В списке также вишневое повидло под брендом «Прошу к столу!», но изготовленное не в Павловском Посаде, а в Клинцах.
Все эти товары запретили продавать в Беларуси с 14 января.