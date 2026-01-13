В Беларуси запретили продавать несколько видов российского варенья и джема

Так, в список попали клубничный, вишневый и абрикосовый джемы. В них обнаружили незаявленную в маркировке и недопустимую для джема с высоким содержанием сахара пищевую добавку консерванта сорбиновой кислоты (Е200), а также синтетические красители азорубин (Е122) и понсо 4R (Е124). При этом нет предупреждения о содержании красителя, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей, как и информации о специальных способах обработки пищевой продукции.