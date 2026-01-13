В Екатеринбурге возникла острая нехватка донорской крови

Ранее ЕАН сообщал, что в Екатеринбурге возник острый дефицит иммуноглобулина для беременных, который ставят в случае резус-конфликта матери и ребенка. Информацию подтвердили в Областной службе переливания крови. «Острый дефицит иммуноглобулина для беременных. В связи с этим мы участвуем в его заготовке. Ищем женщин, у которых отрицательный резус и у которых во время беременности были выявлены антитела в результате развившегося конфликта с резус-положительным плодом. Мы таких пациенток обследуем. Если обнаруживаем антитела достаточного титра, то приглашаем их на донацию плазмы», — рассказали в учреждении.