В Екатеринбурге возникла острая нехватка донорской крови

«В период с 12 по 23 января прием доноров в Екатеринбурге будет осуществляться без предварительной записи через Единый портал государственных услуг Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Стать донором может любой желающий в возрасте от 18 лет при условии, что у него нет противопоказаний к сдаче крови. Как следует из «Донорского светофора», сильнее всего не хватает крови первой и второй групп с отрицательным резус-фактором (0- и А-). Также на станции ждут доноров с положительным резус-фактором второй группы (А+), отрицательным резус-фактором третьей группы (В-) и отрицательным резус-фактором четвертой группы (АВ-).
Ранее ЕАН сообщал, что в Екатеринбурге возник острый дефицит иммуноглобулина для беременных, который ставят в случае резус-конфликта матери и ребенка. Информацию подтвердили в Областной службе переливания крови. «Острый дефицит иммуноглобулина для беременных. В связи с этим мы участвуем в его заготовке. Ищем женщин, у которых отрицательный резус и у которых во время беременности были выявлены антитела в результате развившегося конфликта с резус-положительным плодом. Мы таких пациенток обследуем. Если обнаруживаем антитела достаточного титра, то приглашаем их на донацию плазмы», — рассказали в учреждении.
Эту плазму отправят в Иваново, где будет производиться иммуноглобулин для беременных. Препарат станут распространять по российским клиникам.