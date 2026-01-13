Белорусский эндокринолог сказала, что в первую очередь поможет пациентам с сахарным диабетом

Профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медуниверситета, доктор медицинских наук Алла Шепелькевич на YouTube-канале «Медицинского вестника» сказала, что в первую очередь поможет больным сахарным диабетом второго типа, которых в Беларуси более 2 миллионов человек.
«90% больных сахарным диабетом имеют ожирение. Эффективность лечения напрямую связана со снижением массы тела. Основной и первый целевой параметр — это конкретное снижение массы тела на 5−10% за 3−6 месяцев», — отметила Алла Шепелькевич.
По словам эндокринолога, если в течение трех месяцев эффективно снизить вес не получается, то нужно пересмотреть лечение, пересмотреть все подходы к конкретному пациенту.
Еще один важный параметр — метод непрерывного мониторинга глюкозы, который на сегодняшний день становится все более доступным.
«В рутинной практике важно понимать, что для пациентов среднего возраста без факторов риска время в целевом диапазоне должно быть более 70%. Если речь идет о пожилых пациентах, то хотя бы 50% времени», — подчеркнула Алла Шепелькевич.
