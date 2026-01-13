В Севастополе американский документалист стал членом Союза журналистов РФ

«Вы знаете, какая серьезная ситуация в мире сегодня из-за политики (президента США) Дональда Трампа. Я хочу, чтобы вы знали, что не все американцы поддерживают Дональда Трампа. И я хочу, чтобы вы знали, что есть многие американцы, которые хотят быть друзьями вам — Крыму и России», — сказал Тремблей, который последние шесть лет живет в Ялте.
В ходе мероприятия Тремблею вручили удостоверение члена Союза журналистов России.
В 2025 году он получил вид жительство в РФ и принял православие. Также он намерен направить прошение президенту России Владимиру Путину о получении гражданства РФ.
«Я уехал из Америки по двум причинам: во-первых, чтобы приехать в Россию и самому узнать правду об этой стране, во-вторых, я не смог бы больше жить в США», — добавил Тремблей.
Тремблей трижды приезжал в Россию в 2016, 2018 и 2019 годах, и в марте 2019 года окончательно переехал в Крым и поселился в Ялте. Он снял о России около 700 подкастов и видеороликов, а также три крупных фильма.