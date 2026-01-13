Ричмонд
В Севастополе американский документалист стал членом Союза журналистов РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости Крым. Многие жители США хотели бы быть друзьями России и Крыму, заявил американский режиссер-документалист Реджинальд Тремблей в Севастополе на мероприятии, организованном региональным отделением Союза журналистов России.

Источник: РИА "Новости"

«Вы знаете, какая серьезная ситуация в мире сегодня из-за политики (президента США) Дональда Трампа. Я хочу, чтобы вы знали, что не все американцы поддерживают Дональда Трампа. И я хочу, чтобы вы знали, что есть многие американцы, которые хотят быть друзьями вам — Крыму и России», — сказал Тремблей, который последние шесть лет живет в Ялте.

В ходе мероприятия Тремблею вручили удостоверение члена Союза журналистов России.

В 2025 году он получил вид жительство в РФ и принял православие. Также он намерен направить прошение президенту России Владимиру Путину о получении гражданства РФ.

«Я уехал из Америки по двум причинам: во-первых, чтобы приехать в Россию и самому узнать правду об этой стране, во-вторых, я не смог бы больше жить в США», — добавил Тремблей.

Реджис Тремблей — режиссер-документалист, автор фильма об американском добровольце Расселе Бентли («Техас»), который воевал в Донбассе с 2014 года, пока не пропал без вести в апреле 2024-го. Позже стало известно о его смерти. Тремблей — участник Международной ассоциации друзей Крыма, основатель и координатор клуба «Друзья Крыма» в США. На Ялтинском международном форуме-2024 американский режиссер получил нагрудный знак МИД РФ «За содействие в укреплении мира».

Тремблей трижды приезжал в Россию в 2016, 2018 и 2019 годах, и в марте 2019 года окончательно переехал в Крым и поселился в Ялте. Он снял о России около 700 подкастов и видеороликов, а также три крупных фильма.

