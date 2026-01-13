Белгидромет: в городах Беларуси очень хороший воздух

В 2025 году мониторинг атмосферного воздуха в городах Беларуси показал стабильную картину.
«Уровень в городах с непрерывным мониторингом чаще всего оценивается как “очень хороший”, “хороший” и “умеренный”, — отметила начальник службы экологической информации Белгидромета Елена Мельник.
Тем не менее, в некоторых городах были отмечены превышения допустимых норм загрязняющих веществ в воздухе.
Качество воздуха
По словам Мельник, чаще, чем в других городах, повышенный уровень пыли в воздухе регистрировался в Гомеле, Бресте и Витебске. Коммунальные службы в этих городах усиливали полив дорог для снижения запыленности.
Жлобин выделился по показателю концентрации мелкодисперсной пыли. Из общего мониторинга за состоянием воздуха в городе практически каждая пятая проба (19% случаев) показывала превышение нормальных значений.
В Жлобине и Могилеве специалисты фиксировали также повышенный уровень среднегодовой концентрации диоксида азота.
Концентрация в воздухе приземного озона выше нормальных значений чаще всего отмечалась в Бресте, Гродно, Новополоцке, Полоцке и Могилеве. Как отметила Мельник, повышение уровня приземного озона в воздухе провоцирует жара.
По данным Белгидромета, в восьми белорусских городах были зарегистрированы случаи превышения концентрации формальдегида в воздухе. Вероятная причина этого — более прохладное и нестабильное лето.
Где воздух самый чистый?
Самый чистый воздух, по информации Белгидромета, в Солигорске, Барановичах, Орше, Бобруйске, Борисове, Лиде, Речице, Мозыре и Светлогорске. Здесь превышений гигиенических нормативов в 2025 году не зафиксировано.
Что касается таких опасных веществ, как бенз (а)пирен, свинец и кадмий, уровень загрязнениями ими в большинстве городов остается стабильно низким, добавили в службе экологической информации Белгидромета.