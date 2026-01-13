В ГД внесут проект о запрете посредников при проверке здоровья мигрантов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин восьмого января сообщил, что на рассмотрение палаты парламента внесут ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики. Он отмечал, что одной из инициатив планируется сократить обязательный срок прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней для всех иностранных граждан, приехавших в Россию на срок более трех месяцев. Кроме того, предлагается обязать медицинские организации направлять в МВД России информацию об оформленных заключениях, в Роспотребнадзор — о выявлении инфекционного заболевания у мигранта в целях его оперативной депортации.