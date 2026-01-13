Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД внесут проект о запрете посредников при проверке здоровья мигрантов

В ГД внесут проект о запрете посредничества при проверке здоровья мигрантов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Законопроект о прямом запрете на посредничество при проверке здоровья трудовых мигрантов в ближайшее время будет внесен в Госдуму, заявила вице-спикер ГД Ирина Яровая.

«По поручению председателя Государственной Думы мы на системной основе продолжаем работу по донастройке всех аспектов миграционной политики, в логику прозрачных процедур и правил. Нами подготовлено три проекта федерального закона, которые касаются обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, подтверждения статуса здоровья лиц, пребывающих для осуществления трудовой деятельности на предмет исключения опасных заболеваний. Мы вводим прямые запреты на посредничество, повышаем ответственность за достоверность проведения этих процедур… мы можем реализовать данные инициативы сегодня и завтра», — сказал Яровая в ходе пленарного заседания Госдумы.

Парламентарий отметила, что все инициативы получили поддержку правительства и уполномоченных органов.

«Законодательные инициативы готовы к внесению (в Госдуму — ред.), безусловно, в качественном варианте», — добавила она.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин восьмого января сообщил, что на рассмотрение палаты парламента внесут ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики. Он отмечал, что одной из инициатив планируется сократить обязательный срок прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней для всех иностранных граждан, приехавших в Россию на срок более трех месяцев. Кроме того, предлагается обязать медицинские организации направлять в МВД России информацию об оформленных заключениях, в Роспотребнадзор — о выявлении инфекционного заболевания у мигранта в целях его оперативной депортации.

Также Володин уточнял, что планируется ввести административную ответственность за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования и предусмотреть за это правонарушение штраф с возможностью выдворения по решению суда. Помимо этого, по его словам, планируется ужесточить уголовную ответственность за подделку и оборот документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше