Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области камеры с ИИ могут начать штрафовать за сосульки на крышах

В Самарской области хотят внедрить систему на основе ИИ, которая будет фиксировать снежные завалы, мусор и сосульки.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области могут внедрить мобильные комплексы с искусственным интеллектом, которые будут автоматически штрафовать за плохую уборку территорий и сосульки на крышах. Это предложение было озвучено на оперативном совещании в правительстве Самарской области 12 января.

«Система может автоматически фиксировать некачественную уборку улиц, снежные навалы, горы мусора, ямы и выбоины на дорогах, а также дефекты разметки без составления протокола», — пояснил врио ГЖИ Георгий Степанян.

Комплексы с видеокамерами планируют устанавливать на патрульные автомобили. Данные в упрощенном порядке будут поступать в систему «Электронное ЖКХ», а штраф выставится автоматически. Подобная практика уже успешно работает в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Это позволит усилить контроль за управляющими компаниями.