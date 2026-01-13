В Самарской области камеры с ИИ могут начать штрафовать за сосульки на крышах

В Самарской области могут внедрить мобильные комплексы с искусственным интеллектом, которые будут автоматически штрафовать за плохую уборку территорий и сосульки на крышах. Это предложение было озвучено на оперативном совещании в правительстве Самарской области 12 января.
«Система может автоматически фиксировать некачественную уборку улиц, снежные навалы, горы мусора, ямы и выбоины на дорогах, а также дефекты разметки без составления протокола», — пояснил врио ГЖИ Георгий Степанян.
Комплексы с видеокамерами планируют устанавливать на патрульные автомобили. Данные в упрощенном порядке будут поступать в систему «Электронное ЖКХ», а штраф выставится автоматически. Подобная практика уже успешно работает в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Это позволит усилить контроль за управляющими компаниями.