В Ярославской области 28% зданий здравоохранения нужен ремонт, заявил Путин

Путин: в Ярославской области 28% зданий объектов здравоохранения нужен капремонт.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В капитальном ремонте нуждаются 28% зданий объектов здравоохранения Ярославской области, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я не случайно задал этот вопрос, потому что 28% зданий объектов здравоохранения нуждаются в капитальном ремонте», — сказал Путин на встрече с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым.

Ранее в ходе встречи Путин спросил губернатора Ярославской области о состоянии объектов здравоохранения в регионе.

Евраев рассказал президенту, что сейчас в регионе завершается строительство нового корпуса детской областной больницы. Открыть его планируется летом текущего года. Также в регионе, по словам губернатора, приступают к строительству новой поликлиники в Красном Бору.

Путин отметил, что новая больница — это очень важный и нужный объект. «Но не забывайте про текущую ситуацию», — добавил президент на встрече.