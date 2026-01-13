Два роддома закроют в Нижнем Новгороде на плановую дезинфекцию

Родильный дом № 4 и областной перинатальный центр в ГКБ № 40 в Нижнем Новгороде закроют летом на плановую дезинфекцию, сообщил главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Согласно информации, работу первого приостановят с 20 июля по 2 августа, второго — с 10 по 23 августа.
Женщин будут в июле и августе принимать в роддоме № 1, а также в областном перинатальном центре (ГКБ № 40), а в августе — в роддоме № 4 и Дзержинском перинатальном центре.
Ранее сообщалось, что нижегородский роддом № 1 закрывали на ежегодную мойку в декабре. Учреждение возобновило работу уже 6 января.