Два роддома закроют в Нижнем Новгороде на плановую дезинфекцию

Они не будут доступны летом.

Источник: Время

Родильный дом № 4 и областной перинатальный центр в ГКБ № 40 в Нижнем Новгороде закроют летом на плановую дезинфекцию, сообщил главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Согласно информации, работу первого приостановят с 20 июля по 2 августа, второго — с 10 по 23 августа.

Женщин будут в июле и августе принимать в роддоме № 1, а также в областном перинатальном центре (ГКБ № 40), а в августе — в роддоме № 4 и Дзержинском перинатальном центре.

Ранее сообщалось, что нижегородский роддом № 1 закрывали на ежегодную мойку в декабре. Учреждение возобновило работу уже 6 января.