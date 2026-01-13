В Тольятти бездомным жителям подарили новогодние подарки

В декабре волонтеры организовали сбор новогодних подарков для подопечных проекта «Социальный автобус», чтобы бездомные люди смогли почувствовать атмосферу приближающихся праздников. Раздача подарков прошла в 22:00 на традиционной остановке кормления. В этот вечер к акции присоединился главный сказочный волшебник — Дед Мороз. Об этом рассказали представители социального проекта: