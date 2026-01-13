Ричмонд
В Тольятти бездомным жителям подарили новогодние подарки

В Самарской области бездомным жителям подарили сладости и полезные вещи к Новому году.

Источник: АНО Открытая Альтернатива

В декабре волонтеры организовали сбор новогодних подарков для подопечных проекта «Социальный автобус», чтобы бездомные люди смогли почувствовать атмосферу приближающихся праздников. Раздача подарков прошла в 22:00 на традиционной остановке кормления. В этот вечер к акции присоединился главный сказочный волшебник — Дед Мороз. Об этом рассказали представители социального проекта:

«Каждый подарочный пакет был наполнен не только сладостями и полезными вещами, открытками, но и частичкой вашего тепла и внимания», — рассказали представители проекта «Социальный Автобус».

Социальный Автобус — это не просто транспортное средство. А мобильный пункт помощи, который в ночное время становится теплым и безопасным местом для людей, оставшихся без крыши над головой.