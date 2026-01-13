В Омске умер выдающийся врач-анестезиолог Анатолий Юрченко

«С глубокой скорбью сообщаем, что на 96-м году ушел из жизни выдающийся врач и организатор здравоохранения Юрченко Анатолий Петрович. Его судьба и имя неразрывно связаны с историей КМСЧ № 1 (нынешней БУЗОО “ГК БСМП № 2”) и развитием медицинской службы региона. Профессиональные заслуги Анатолия Петровича получили высокую оценку: он был награжден знаком “Отличник здравоохранения”, а в 1976 году ему было присвоено почетное звание “Заслуженный врач РСФСР”. Светлая память об Анатолии Петровиче Юрченко — враче, руководителе и человеке высокой ответственности — навсегда сохранится в сердцах коллег, учеников и всех, кому он помог за годы своей самоотверженной службы медицине», — говорится в некрологе минздрава Омской области, размещенного в ведомственном телеграм-канале.