В Омске умер выдающийся врач-анестезиолог Анатолий Юрченко

Скорбной новостью поделился минздрав Омской области. На своей странице в социальной сети, ведомство сообщило о смерти выдающегося врача-анестезиолога Анатолия Юрченко. Он скончался в возрасте 95 лет.
Фото: телеграм-канал «Минздрав Омской области».
«С глубокой скорбью сообщаем, что на 96-м году ушел из жизни выдающийся врач и организатор здравоохранения Юрченко Анатолий Петрович. Его судьба и имя неразрывно связаны с историей КМСЧ № 1 (нынешней БУЗОО “ГК БСМП № 2”) и развитием медицинской службы региона. Профессиональные заслуги Анатолия Петровича получили высокую оценку: он был награжден знаком “Отличник здравоохранения”, а в 1976 году ему было присвоено почетное звание “Заслуженный врач РСФСР”. Светлая память об Анатолии Петровиче Юрченко — враче, руководителе и человеке высокой ответственности — навсегда сохранится в сердцах коллег, учеников и всех, кому он помог за годы своей самоотверженной службы медицине», — говорится в некрологе минздрава Омской области, размещенного в ведомственном телеграм-канале.
Также министерство сообщило об основных этапах трудовой деятельности умершего врача. В 1954 году он с отличием окончил лечебный факультет Омского государственного медицинского института. После работал врачом-хирургом по оказанию неотложной помощи. Анатолий Петрович долгое время проработал в МСЧ № 1 — сейчас БУЗОО «ГК БСМП № 2», передавал знания и опыт будущим врачам на кафедре хирургических болезней медицинского института, а в 1974 году был назначен заведующим межобластным центром по лечению острых отравлений, став одним из ключевых специалистов в области токсикологии.
Редакция «КП в Омске» выражает глубокие соболезнования родным и близким Анатолий Юрченко.