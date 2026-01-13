Улицы в центре Воронежа внезапно остались без света

Центр Воронежа остался без света во вторник, 13 января. В связи с этим перестали работать некоторые светофоры, рассказали горожане в соцсетях.
На горячей линии «Россетей» сообщили, что электричества нет на улицах:
3-го Интернационала,
Героев Красной Армии,
Желябова,
Ленина,
Карла Маркса,
Плехановской,
Республиканской,
Средне-Московской,
Урицкого,
9 Января,
Ворошилова,
Кирова,
Кольцовской,
Куколкина,
Никитинской,
Пушкинской,
Свободы,
Фридриха Энгельса,
Станкевича.
Свет обещают вернуть к 17:00.