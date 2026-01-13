Ричмонд
Улицы в центре Воронежа внезапно остались без света

Из-за отключения перестали работать светофоры.

Источник: Аргументы и факты

Центр Воронежа остался без света во вторник, 13 января. В связи с этим перестали работать некоторые светофоры, рассказали горожане в соцсетях.

На горячей линии «Россетей» сообщили, что электричества нет на улицах:

3-го Интернационала,

Героев Красной Армии,

Желябова,

Ленина,

Карла Маркса,

Плехановской,

Республиканской,

Средне-Московской,

Урицкого,

9 Января,

Ворошилова,

Кирова,

Кольцовской,

Куколкина,

Никитинской,

Плехановской,

Пушкинской,

Свободы,

Фридриха Энгельса,

Станкевича.

Свет обещают вернуть к 17:00.