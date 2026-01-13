Виталий Хоценко рассказал о будущем зданий бывшего военного училища в Омске

На базе бывших офицерской и кадетской столовых открыта одна из крупнейших в России цифровых образовательных площадок — школа «21», рассчитанная на более чем 300 обучающихся. Учебный кампус уже привлекает не только жителей Омска, но и студентов из более чем 30 регионов России, стран СНГ, Африки и Азии. Многие приезжают специально, чтобы пройти обучение в этом центре, что, по словам губернатора, «дорогого стоит».