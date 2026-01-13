Ричмонд
Виталий Хоценко рассказал о будущем зданий бывшего военного училища в Омске

На месте кадетского корпуса уже работает цифровая школа «21», а вопрос воссоздания военного вуза остается открытым.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко прокомментировал судьбу комплекса зданий бывшего Общевойскового командного училища имени Фрунзе. Год назад власти и общественность обсуждали планы по их реновации — и сегодня часть этих идей уже реализована.

На базе бывших офицерской и кадетской столовых открыта одна из крупнейших в России цифровых образовательных площадок — школа «21», рассчитанная на более чем 300 обучающихся. Учебный кампус уже привлекает не только жителей Омска, но и студентов из более чем 30 регионов России, стран СНГ, Африки и Азии. Многие приезжают специально, чтобы пройти обучение в этом центре, что, по словам губернатора, «дорогого стоит».

Что касается воссоздания самого военного училища, Хоценко отметил, что желание сохранить его историческое наследие и возродить как учебное заведение остается сильным. Он напомнил, что Министерство обороны РФ уже объявило о восстановлении ряда военных вузов в других регионах — в частности, танкового училища в Челябинске, авиационного в Ульяновске и училища связи в Новочеркасске.

«Мы продолжаем прорабатывать эту тему с Минобороны, — подчеркнул губернатор. — Если воссоздание училища имени Фрунзе в Омске не состоится, мы все равно сохраним за этим комплексом образовательную, просветительскую и культурную функцию».

Хоценко выразил уверенность, что исторические здания, уже прослужившие 200 лет, будут использоваться с пользой еще как минимум столько же.

