На Дону введут нерестовый запрет на щуку с января 2026 года

По опубликованным данным, запрет распространяется на все водные объекты рыбохозяйственного назначения в пределах региона. Мера затрагивает как любительское, так и промышленное рыболовство.
Ограничения связаны с периодом размножения щуки. Цель запрета — создать благоприятные условия для нереста и поддержать стабильную популяцию вида в водоемах области. В период действия ограничений контроль за соблюдением правил рыбалки усилят. Проверки будут проводить рыбоохрана, правоохранительные органы и общественные организации.
За нарушение предусмотрены санкции. Административный штраф составляет от 2 тыс. руб. до 5 тыс. руб. с изъятием снастей. При значительном ущербе или использовании запрещенных орудий лова возможно уголовное преследование. Ущерб за одну незаконно пойманную щуку оценивается в 925 ₽
Уголовное наказание включает штраф от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб., исправительные работы или тюремное заключение до двух лет.