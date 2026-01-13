Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онищенко прокомментировал гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке

Онищенко: грипп не мог стать причиной гибели младенцев в роддоме в Новокузнецке.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Грипп вряд ли мог стать причиной гибели младенцев в Новокузнецке, у него совсем другая эпидемиологическая картина, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Тринадцатого января стало известно о смерти девяти детей в роддоме № 1 в Новокузнецке. В настоящее время Следственный комитет по факту гибели младенцев расследует уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил о том, что профильные ведомства проверяют Новокузнецкую горбольницу № 1, а главный врач отстранен от должности на время проверки.

«Очевидная вещь, как говорится, вот та трагическая классика, которая известна и которая, к сожалению, пока еще не изжита. Вскрытие детишек еще предстоит, но вот так сгорают они буквально на глазах — это бактериальная природа. Хотя сейчас будут искать их в том числе грипп, вот грипп помешал, но грипп — там совсем другая картина. Но, как говорится, и тот и другой случай он не должен был быть», — рассказал агентству Онищенко.