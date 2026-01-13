Ричмонд
Евраев рассказал, сколько дорог отремонтировали в Ярославской области

Евраев: Ярославская область отремонтировала 2100 км дорог, войдя в топ-10.

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в регионе уже отремонтировано 2100 километров дорог, однако вопрос остается острым, и работы предстоит еще много.

В ходе встречи глава государства подчеркнул, что вопрос с дорогами в Ярославской области «стоит достаточно серьёзно».

«Вопрос точно с дорогами стоит. Мы отремонтировали 2100 километров. Но нам еще очень много предстоит сделать. У нас и по региональным дорогам, и по муниципальным огромные планы, конечно, по ремонту дорог, это правда. Это одна из проблемных зон у нас в регионе», — сказал Евраев.

Для повышения качества и скорости работ в регионе создан собственный проектный институт. По словам губернатора, эта мера призвана исключить срывы строительства из-за некачественных проектов, которые часто становятся основной проблемой. Евраев также добавил, что Ярославская область вошла в топ-10 регионов и получила национальную премию «Золотой каток» за качественный ремонт дорог.