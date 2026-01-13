Евраев рассказал, сколько дорог отремонтировали в Ярославской области

«Вопрос точно с дорогами стоит. Мы отремонтировали 2100 километров. Но нам еще очень много предстоит сделать. У нас и по региональным дорогам, и по муниципальным огромные планы, конечно, по ремонту дорог, это правда. Это одна из проблемных зон у нас в регионе», — сказал Евраев.