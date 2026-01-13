Эксперт развеяла миф о пользе овощных чипсов

Овощные чипсы, которые продаются в магазинах, часто готовят с добавлением масла, что уменьшает их полезные свойства. Об этом NEWS.ru рассказала нутрициолог Ольга Титова. Чтобы сократить вред, она рекомендует выбирать закуски с простым составом. На упаковках можно увидеть такие надписи, как «ЗОЖ», «Органик» и «Польза от природы». Многие овощные чипсы содержат много соли, подсластителей и ароматизаторов.