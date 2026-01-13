Ричмонд
Эксперт развеяла миф о пользе овощных чипсов

Нутрициолог Титова: обжарка в масле снижает пользу овощных чипсов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Овощные чипсы, которые продаются в магазинах, часто готовят с добавлением масла, что уменьшает их полезные свойства. Об этом NEWS.ru рассказала нутрициолог Ольга Титова. Чтобы сократить вред, она рекомендует выбирать закуски с простым составом. На упаковках можно увидеть такие надписи, как «ЗОЖ», «Органик» и «Польза от природы». Многие овощные чипсы содержат много соли, подсластителей и ароматизаторов.

-Такие чипсы не могут заменить свежие овощи в рационе. Сушеные продукты являются калорийными, так как в них нет влаги. Основная польза от овощных чипсов заключается в клетчатке, — пояснила специалист.

Лучше готовить чипсы дома, контролируя процесс сушки в духовке, добавляя специи по вкусу. Важно, что такой снек может резко повысить уровень глюкозы в крови у людей с диабетом.