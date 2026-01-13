Госдума приняла проект о повышении требований к организации детского отдыха

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о повышении требований к деятельности региональных межведомственных комиссий по организации детского отдыха в России.
Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, лидеры всех думских фракций, главы комитетов ГД во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным.
Согласно законопроекту, координационный орган — межведомственную комиссию по вопросам организации отдыха и оздоровления детей — будет возглавлять высшее должностное лицо субъекта РФ. Кроме того, в ее состав войдут представители региональных органов здравоохранения.
В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что целью инициативы является обеспечение качества и безопасности отдыха и оздоровления детей и упреждение нарушений законодательства в данной сфере.
Как рассказала РИА Новости Яровая, задавая высокую планку четких требований к организации детского отдыха, подключая на федеральном и региональном уровне к работе все ответственные министерства и ведомства, в РФ будет создана совершенно новая система качественного наполнения детского отдыха, в котором будут обеспечены и здоровье, и содержательный формат работы с детьми, чтобы в период каникул в детских лагерях дети получали самые добрые эмоции, впечатления на всю жизнь, а семьи были спокойны, отправляя детей в лагеря.
«Детские лагеря — совершенно особый формат работы с детьми, в котором сочетается отдых, воспитание, оздоровление. Поэтому и внимание к организации и безопасности отдыха детей должно быть особым», — подчеркнула она.
Как ранее отмечал Володин, предлагаемые изменения позволят, с одной стороны, повысить уровень персональной ответственности глав регионов в части организации детского отдыха, а с другой — усилить контроль за проведением детской оздоровительной кампании, обеспечив более требовательный подход к его качеству и безопасности.