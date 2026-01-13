В Воронеже на борьбу с гололедом вышел ледокол «Нева»

— Одним из инструментов в борьбе с наледью являются специальные агрегаты, такие как тротуарные ледоколы типа «Нева». Эти машины облегчают работу коммунальщиков и значительно повышают скорость и качество очистки тротуаров от наледи, — сообщили в управе Ленинского района.