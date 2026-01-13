Ричмонд
В Воронеже на борьбу с гололедом вышел ледокол «Нева»

Специальные механизмы применяют для очистки тротуаров от наледи.

Источник: фото управы Ленинского района

Ледокол «Нева» вышел на борьбу с гололедом в Воронеже. И это не на водохранилище. Ручной «кораблик» прокладывает путь по тротуарам в Ленинском районе.

Из-за смены теплой погоды на похолодание в столице Черноземья коркой льда покрылись городские пешеходные артерии. Сотрудники комбината благоустройства в Ленинском районе обрабатывают тротуары противогололедными материалами, а потом чистят с помощью такого ледокола.

— Одним из инструментов в борьбе с наледью являются специальные агрегаты, такие как тротуарные ледоколы типа «Нева». Эти машины облегчают работу коммунальщиков и значительно повышают скорость и качество очистки тротуаров от наледи, — сообщили в управе Ленинского района.

Ширина механизма составляет 45 сантиметров, он удаляет 15-сантиметровый слой льда, поделились коммунальщики.