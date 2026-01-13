Отказалась от 50 тысяч: Ростовчанка нашла собаку, которую считали жертвой живодера

В Ростове-на-Дону с дворнягой по кличке Вася произошла удивительная история. Она родилась на улице, но собаке повезло. О ней узнала основательница зооприюта «КОТТэдж» Алена Кравцова. Волонтер забрала Васю себе, а через время передала жителю Октябрьского района.
По словам Алены Кравцовой, с молодым человеком был заключен договор о том, что он обязуется заботиться о животном и в случае ЧП сообщать о этом волонтерам. Первое время парень присылал фото и видеоотчеты, но потом пропал. Когда Васе исполнился год и настало время для стерилизации, Алена вновь позвонила новому хозяину собаки, но тот не ответил.
Тогда Алена поехала к хозяину Васи домой, но ей никто не открыл. Соседка рассказала зооволонтеру, что жилец, по всей видимости, расправился и с дворнягой, и с двумя котами, которые также жили в квартире.
После этого диалога Алена стала еще активнее звонить мужчине — и однажды тот ответил.
— Вначале он сказал, что убил собаку, а потом заявил, что Вася сбежала, — говорит Алена.
Волонтер, не теряя надежды, расклеила фото Васи по микрорайону. Алена пообещала награду в 50 тысяч рублей тому, кто найдет собаку. Правда сама женщина с трудом верила, что питомец жив. Однако 13 января пришли радостные новости. Одна из жительниц района рассказала, что нашла Васю и забрала к себе на передержку.
Девушка, вернувшая собаку зооволонтеру, отказалась от вознаграждения в 50 тысяч рублей.
— Я с трудом смогла уговорить Викторию взять хотя бы пять тысяч на корм ее домашним питомцам, — продолжает Алена.
Более того, оказалось, что за время скитаний на улице собака попала в руки к сотрудникам службы отлова животных, о чем говорит специальная бирка. Это значит, что животное все-таки стерилизовали.
Читайте также.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
«Мне нужен друг, мне так одиноко!»: 19-летнего ростовчанина заподозрили в убийстве животных, которых он приютил.
Заплатила 100 тысяч за лечение, а спасли копеечные ампулы: Как ростовчанка потратила на собаку целое состояние, пока не нашла того самого ветеринара.
«Пишут всякую чушь!»: Хозяйка зооприюта, где нашли сотни мертвых животных, впервые высказалась о ситуации.