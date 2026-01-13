Отказалась от 50 тысяч: Ростовчанка нашла собаку, которую считали жертвой живодера

По словам Алены Кравцовой, с молодым человеком был заключен договор о том, что он обязуется заботиться о животном и в случае ЧП сообщать о этом волонтерам. Первое время парень присылал фото и видеоотчеты, но потом пропал. Когда Васе исполнился год и настало время для стерилизации, Алена вновь позвонила новому хозяину собаки, но тот не ответил.