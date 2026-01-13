Виталий Хоценко рассказал о переходе омских ТЭЦ с угля на газ

Также Виталий Хоценко отметил, что в эпоху СССР приоритетом было развитие месторождений и обеспечение сбыта угля, а не экологические последствия. Тогда распределение производственных сил по стране предполагало строительство энергетических объектов именно под доступное твердое топливо, особенно в регионах с низким уровнем газификации — каковой остается значительная часть Сибири и по сей день.