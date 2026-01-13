Волгоградскую область в 2025 году посетили 2,1 млн гостей

В 2025 году Волгоградскую область посетили более двух миллионов туристов, что почти на 10% превышает показатели предыдущего года. Итоговый объем турпотока в регионе достиг отметки в 2,1 млн человек, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на обладминистрацию.
Такой интерес к региону объясняется насыщенной программой мероприятий. Пик пришелся на весну, когда на празднование 80-летия Великой Победы в Волгоград приехали около 244 тысяч гостей. В апреле здесь провели международный форум, который посетили президенты России и Беларуси. Летом тысячи туристов привлекли «Всероссийский день поля», чемпионат по серфингу и знаменитый камышинский арбузный фестиваль. Осень запомнилась молодежным фестивалем #ТриЧетыре, футбольным матчем сборных России и Ирана, а также фестивалем русской кухни.
Росту числа гостей способствует и развитие инфраструктуры. В 2025 году на портале Путешествуем.РФ опубликовали патриотический маршрут «Сталинград — Родина Победы». Кроме того, автомобильный маршрут по Волгоградской области вошел в специальную подборку сервиса «Яндекс Карты», став доступным для миллионов пользователей.