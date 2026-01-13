Волгоградскую область в 2025 году посетили 2,1 млн гостей

Такой интерес к региону объясняется насыщенной программой мероприятий. Пик пришелся на весну, когда на празднование 80-летия Великой Победы в Волгоград приехали около 244 тысяч гостей. В апреле здесь провели международный форум, который посетили президенты России и Беларуси. Летом тысячи туристов привлекли «Всероссийский день поля», чемпионат по серфингу и знаменитый камышинский арбузный фестиваль. Осень запомнилась молодежным фестивалем #ТриЧетыре, футбольным матчем сборных России и Ирана, а также фестивалем русской кухни.