В Госдуму внесли проект о региональных комиссиях по защите прав педагогов

В ГД внесли проект о создании в каждом регионе комиссии по защите прав педагогов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается создать в каждом регионе РФ комиссию по защите интересов педагогических работников, документ доступен в думской электронной базе.

«Законопроект предлагает введение института, обеспечивающего защиту прав и свобод педагогических работников — комиссию по защите интересов педагогических работников, создаваемую в каждом субъекте Российской Федерации. Комиссия будет являться постоянно действующим коллегиальным органом, независимым от образовательных организаций, в которых педагогические работники осуществляют свою деятельность», — сказано в пояснительной записке.

В документе отмечается, что проектируемые нормы закрепляют право педагогов обращаться в комиссию с жалобами на противоправные, аморальные и неэтичные действия обучающихся и их родителей, а также на решения руководителя и комиссии по урегулированию споров, создавая внешнюю независимую инстанцию, обязанные объективно рассматривать такие обращения и принимать обязательные для образовательной организации решения.

Подчеркивается, что обращаться в комиссию смогут педагоги государственных и муниципальных образовательных организаций всех уровней образования — школ, колледжей, высших учебных заведений и учреждений дополнительного образования, независимо от того, кто является их учредителем.

Кроме того, комиссия будет уполномочена устанавливать факты нарушений прав педагогов, принимать обязательные для образовательных организаций решения и направлять материалы в прокуратуру, органы опеки и иные компетентные органы, формируя эффективный механизм реагирования на нарушения и выводя защиту педагога за рамки локальных школьных процедур, а также давать рекомендации образовательной организации по применению дисциплинарных взысканий к обучающимся, вплоть до отчисления, совершившим противоправные, аморальные или неэтичные действия в отношении педагогического работника.

Также законопроект вводит обязательное согласование с комиссией решения об увольнении педагога в качестве дисциплинарного взыскания, что, по мнению парламентариев, предотвратит применение увольнения как средства давления, а также исключит кадровые решения без достаточных оснований, обеспечивая независимую и объективную оценку принимаемых решений.

