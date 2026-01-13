В Госдуму внесли проект о региональных комиссиях по защите прав педагогов

Кроме того, комиссия будет уполномочена устанавливать факты нарушений прав педагогов, принимать обязательные для образовательных организаций решения и направлять материалы в прокуратуру, органы опеки и иные компетентные органы, формируя эффективный механизм реагирования на нарушения и выводя защиту педагога за рамки локальных школьных процедур, а также давать рекомендации образовательной организации по применению дисциплинарных взысканий к обучающимся, вплоть до отчисления, совершившим противоправные, аморальные или неэтичные действия в отношении педагогического работника.