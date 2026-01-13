Куда жаловаться на сугробы? В Краснодаре работают горячие линии

В Краснодаре продолжается работа по устранению последствий снегопада и борьбе с гололедицей. В порядок также приводят придомовые территории во всех внутригородских округах краевого центра.
Как сообщили в городской администрации, к ликвидации сугробов во дворах привлечена специализированная техника. Приоритетной задачей является расчистка проездов для автомобилей и оперативная обработка пешеходных зон.
«Расчистка и посыпка тротуаров, площадок перед подъездами песко-соляной смесью — прямая обязанность управляющих компаний», — напомнили в мэрии Краснодара.
Если придомовая территория остается заваленной снегом, а тротуары покрыты льдом, краснодарцы могут оставить жалобу в профильное ведомство. Управление по жилищным вопросам открыло горячие линии для оперативного реагирования на сообщения граждан: