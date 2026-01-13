Ричмонд
Куда жаловаться на сугробы? В Краснодаре работают горячие линии

Краснодарцы могут сообщить о плохой работе коммунальщиков во дворах.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре продолжается работа по устранению последствий снегопада и борьбе с гололедицей. В порядок также приводят придомовые территории во всех внутригородских округах краевого центра.

Как сообщили в городской администрации, к ликвидации сугробов во дворах привлечена специализированная техника. Приоритетной задачей является расчистка проездов для автомобилей и оперативная обработка пешеходных зон.

«Расчистка и посыпка тротуаров, площадок перед подъездами песко-соляной смесью — прямая обязанность управляющих компаний», — напомнили в мэрии Краснодара.

Если придомовая территория остается заваленной снегом, а тротуары покрыты льдом, краснодарцы могут оставить жалобу в профильное ведомство. Управление по жилищным вопросам открыло горячие линии для оперативного реагирования на сообщения граждан: 8 (861) 218−92−70 и 8 (861) 218−92−04.