Врачи рассказали о возможном подъеме заболеваемости гриппом в конце января

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Новый подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ может начаться во второй половине января — начале февраля, сообщило Федеральное медико-биологическое агентство.
Агентство уточнило, что на территориях присутствия ФМБА России за период новогодних каникул отмечено снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в несколько раз по сравнению с предпраздничной неделей декабря.
«Специалисты агентства предупреждают: улучшение ситуации может смениться новым подъемом заболеваемости во второй половине января — начале февраля. Коллективы возвращаются к работе, учебе, занятиям, и вероятность передачи вируса от организма к организму снова возрастет», — говорится в Telegram-канале ФМБА.
Отмечается, что на данный момент среди циркулирующих вирусов гриппа преобладает штамм A (H3N2), отмечаются случаи риновирусов, вирусов парагриппа, сохраняется активность ротавирусной и норовирусной инфекций. В целом, санитарно-эпидемиологическая обстановка благополучная.