«Нет сбора на смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры». Глава Мининформации высказался о сборе на общественное телевидение

Марков согласился с тем, что существует не так много белорусскоязычных программ. И отметил, что это, в целом, отражает общую ситуацию в обществе. Глава Мининформации заметил, что во время переписи больше половины граждан назвали родным именно белорусский язык, однако говорят на нем менее четверти населения Беларуси.