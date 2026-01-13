«Нет сбора на смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры». Глава Мининформации высказался о сборе на общественное телевидение

Министр информации Беларуси Марат Марков высказался о сборе за владение телевизором и другими гаджетами. Речь об этом зашла в постоянной рублике Мининформации, где глава ведомства отвечает на вопросы граждан.
Сейчас министра спросили, возможно ли создание в стране большего количества телепрограмм на белорусском языке — не менее 45% всего телевещания.
Марков согласился с тем, что существует не так много белорусскоязычных программ. И отметил, что это, в целом, отражает общую ситуацию в обществе. Глава Мининформации заметил, что во время переписи больше половины граждан назвали родным именно белорусский язык, однако говорят на нем менее четверти населения Беларуси.
Министр подметил, что просто сделать 45% эфира на белорусском языке станет авантюрой, так как телеканалы все же зарабатывают на рекламе и ориентируются на запрос зрителя. При этом он высказался о сборе за владение телевизором, как в соседнем ЕС.
— У нас нет общественного телевидения, нет обязательного ежемесячного сбора Abonament RTV за владение телевизором и сбора на смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры как в Польше и ряде других европейских государств, — высказался он.
Также Марков привел статистику соцопроса 2025 года Института социологии Национальной академии наук Беларуси, согласно которой только 1,1% белорусских телезрителей предпочитают смотреть телепрограммы на белорусском языке. Еще треть опрошенных отмечают одинаковую степень предпочтения как русского, так и белорусского языков в телеконтенте. А доля телесмотрения «Беларусь 3», где преобладают белорусскоязычные программы, составляет в среднем 2,5%.
— Прививать любовь к белорусскому языку необходимо комплексно — через культуру, образование, информационные ресурсы. И точно без малейшего ущемления другого государственного языка, — констатировал министр информации.
